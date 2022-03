Oddelki za intenzivno nego se počasi praznijo

V FJK so danes ob 4480 PCR testiranjih potrdili 349 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 7,79-odstoten. Opravili so še 6393 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 830 novih okužb (delež 12,98-odstoten).

Na rednih covidnih oddelkih je hospitaliziranih 125 bolnikov s covidom-19, trije manj kot včeraj, intenzivno zdravljenje jih potrebuje pet, eden manj.

Umrla sta dva bolnika s covidom-19, 77-letna ženska iz Pordenona in 74-letni moški iz Latisane, oba v bolnišnici.

Od začetka pandemije je v FJK umrlo 4862 bolnikov s covidom-19, in sicer 1190 na Tržaškem, 2313 na Videmskem, 923 na Pordenonskem in 436 na Goriškem. Ozdravelo je 296.835 ljudi, klinično zdravih je 139, v samoizolaciji pa je trenutno 20.282 ljudi, kar je 545 več kot včeraj.