Odjuga ne bo prizanesla niti gorskemu svetu

Do vključno nedelje bo na vreme pri nas vplivala izrazita odjuga. Z jugozahodnimi tokovi priteka iznad Sredozemlja zelo vlažen in vse toplejši zrak. Tudi ponekod v gorskem svetu temperatura v minuli noči ni padla pod ledišče, na Višarjah je bila najnižja nočna temperatura, ki jo je namerila deželna meteorološka opazovalnica, +0,3 stopinje Celzija, v nižinah in ob morju pa okrog 10 stopinj Celzija. Otoplitev bo jutri in v nedeljo še izrazitejša. Temperature bodo tudi marsikje v gorskem svetu vseskozi ostale nad lediščem, najvišje dnevne temperature ob morju pa se bodo povzpele do okrog 16 stopinj Celzija, lahko tudi malo višje.

Medtem je ob dotoku zelo vlažnega zraka marsikje nastala megla ali megla v pasovih (kar je lepo zaobjel v fotoaparat naš fotograf Damjan Balbi na Kraški planoti), drugod pa je ozračje zamegljeno. Relativna vlaga je marsikje 100-odstotna ali le za kakšen odstotek nižja. Iz nizke oblačnosti pa se pojavlja rosenje.

Tako vreme se bo danes nadaljevalo ves dan, trajalo pa bo do vključno nedelje. V nedeljo bo zapihal jugo. Snežilo bo le v gorah nad nadmorsko višino okrog 1800-2000 metrov, drugod bo deževalo in bodo temperature nad lediščem. V nedeljo se bodo padavine okrepile.

V noči na ponedeljek in v ponedeljek se bo ozračje nekoliko ohladilo, meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okrog 1000 metrov ali malo nižje.