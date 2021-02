Odjuga prinaša vlago, oblake in občasne padavine

Našim krajem se od zahoda počasi približuje globoka višinska dolina in se bodo tako danes ter v prihodnjih dneh znašli pod vplivom razmeroma toplih in vlažnih jugozahodnih tokov. Vremenska fronta bo naše območje prešla v noči na ponedeljek. Za njo pa se bo še večji del prihodnjega tedna nadaljeval vpliv ciklonskih območij.

Danes in v prihodnjih dneh, do vključno nedelje, bo ob vlažnem jugozahodnem zraku prevladovalo oblačno in vlažno vreme. Občasno bodo ponekod možne manjše padavine, lahko tudi v obliki rosenja. Vmes niso ravno izključena obdobja s spremenljivim vremenom, občasno bo morda posijal tudi kakšen sončni žarek. Iz dneva v dan bo topleje. V nedeljo se bodo najvišje dnevne temperature ob morju lahko dotaknile 15 stopinj Celzija.

V nedeljo popoldne ali zvečer se bo vreme poslabšalo. Začele se bodo pojavljati pogostejše zmerne do močne padavine, meja sneženja bo nad okrog 1500 metrov. V noči na ponedeljek in v ponedeljek se bo nato počasi spuščala. Tudi v ponedeljek se bo nadaljevalo deževno vreme.

Obdobje pogostih ciklonov in občasnih padavin, ki se bo začelo v noči na ponedeljek, naj bi se po zdajšnjih dolgoročnih izračunih zaključilo proti koncu prihodnjega tedna z vdorom zelo hladne severne zračne mase. Severovzhodna celinska vremenska slika naj bi tedaj prinesla povečini sončno vreme ob zelo nizkih temperaturah.