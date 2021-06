Odkrili mednarodno davčno goljufijo vredno 300 milijonov evrov

V več italijanskih deželah je v teku širša operacija finančne policije v zvezi z obsežno mednarodno davčno goljufijo na področju nezakonitega trgovanja s kovinskimi odpadki. Po odredbi tržaškega okrožnega protimafijskega tožilstva v več mestih potekajo aretacije, preiskave in zasegi. Nezakoniti posli so bili vredni 300 milijonov evrov, finančni policisti so aretirali pet oseb, 53 pa je bilo ovadenih. Vanje so bile vpletene italijanske in kitajske kriminalne združbe, ki so trgovale z odpadnim materialom iz železa, bakra, aluminija in medenine.