Odprli bomo dežnike

Nova višinska dolina, ki se približuje od zahoda, od nedelje prinaša nekajdnevne padavine. Ob južnih tokovih bo pritekal toplejši in bolj vlažen sredozemski zrak. Glavnino poslabšanja pričakujemo v ponedeljek in torek, največ padavin bo v gorskem svetu, medtem ko jih bo ob morju do ponedeljka nekoliko manj in bodo možna tudi vmesna obdobja s spremenljivim vremenom.

Danes in jutri bo sicer še prevladovalo precej sončno vreme, postopno bo več oblačnosti.

V nedeljo bo oblačno z občasnimi manjšimi padavinami. Pihal bo južni veter. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 16 stopinj Celzija.

Glavnino poslabšanja pričakujemo med ponedeljkom in torkom, ko bo naše kraje dosegla in prešla vremenska fronta. V ponedeljek bodo padavine že pogostejše in močnejše, v noči na torek pa bodo možne tudi plohe in nevihte. Nekoliko se bo ohladilo. V torek bo zapihala burja. V popoldanskih urah se bo vreme postopno izboljšalo.