Minister za zdravje v odhajanju Aleš Šabeder je na tiskovni konferenci ravnokar sporočil, da bo odslej odprtih šest mejnih prehodov z Italijo, in sicer Rateče, Robič, Vrtojba, Fernetiči, Škofije in Krvavi Potok. Ostali mejni prehodi bodo zaprti. Potrdil je, da se bo danes na odprtih mejnih prehodih začelo izvajanje zdravstvenih kontrol. Uredba bo danes pripravljena in objavljena v uradnem listu, zato bo danes začela veljati, je sporočil Šabeder.