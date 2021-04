Odprtje šol in javnih lokalov na prostem tudi zvečer

Vlada je na podlagi izboljšanja epidemiološkega stanja določila postopno rahljanje ukrepov proti pandemiji in odpira različne dejavnosti zlasti na prostem..

Od 26. aprila bo spet uveden rumeni seznam, ki je bil prvotno ukinjen do konca meseca aprila. Ponovno bo stekel pouk v razredih za vse dijake in učence, bodisi v deželah na rumenem kot v deželah na oranžnem seznamu, delno pa bo potekal na daljavo v deželah na rdečem seznamu. Prioriteta bodo odprtja javnih lokalov in dejavnosti na prostem, je napovedal premier Mario Draghi. Restavracije in javni lokali bodo od 26. aprila na prostem lahko odprti tudi v večernih urah. Odpirajo tudi gledališča in kinodvorane na prostem.

Draghi je povedal, da so ukrepi posledica izboljšanja državnega epidemiološkega stanja. Reprodukcijsko število (Rt) se je na državni ravni znižalo na 0,85, v prihodnjem tednu se bo po projekcijah spustilo pod 0,80. Veča se število cepljenih. Vbrizganih je bilo že 14 milijonov odmerkov cepiv.

Nova odprtja bodo možna le ob strogem spoštovanju zdravstvenih pravil za zajezitev širjenja novega koronavirusa, je opozoril Draghi, gre pa za tveganje, ki ima za podlago boljše podatke o pandemiji in za izredno priložnost, je ocenil.

Od 15. maja odpirajo tudi bazeni na prostem, od 1. junija telovadnice, od 1. julija pa bodo možni sejmi. Športne dejavnosti na prostem bodo možne od 26. aprila.