Odpustili zadnjega covidnega bolnika

V bolnišnici v Codognu, kjer so v noči na 21. februar 2020 sprejeli prvega bolnika s covidom-19 v Italiji in je zato postala simbol boja proti pandemiji, so danes zaprli covidni oddelek. Odpustili so namreč zadnjega covidnega bolnika. Dogodek, ki potrjuje občutno izboljšanje epidemiološke slike v Lombardiji ter na splošno v državi, so utrujeni, a z optimizmom in dobrim razpoloženjem, obeležili zdravniki in drugi zdravstveni delavci v prostorih bivšega covidnega oddelka.

Vest je obelodanil predstojnik tamkajšnjega pnevmološkega oddelka in referent za covid Francesco Tursi, ki se je v prvi osebi dobrih petnajst mesecev prizadeval v boju proti pandemiji. »Gre za dan, ki ga doživljam z ganjenostjo,« je izjavil in se zahvalil celotnemu zdravstvenemu osebju. »Vsi so se nesebično prizadevali za nudenje zdravniške pomoči obolelim s covidom-19, pri čemer so tvegali tudi lastna življenja. Po ozdravljenju vsakega posameznega bolnika pa so bili naši občutki nepopisni. Počasi se vendarle vračamo k življenju, in to po trenutku, ki bo ostal zapisan v zgodovinskih knjigah,« je zaključil.