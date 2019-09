Odšel je Jacques Chirac

V 87. letu starosti je umrl nekdanji francoski predsednik Jacques Chirac, je za francosko tiskovno agencijo AFP danes potrdila njegova družina. Chirac je bil desnosredinski predsednik Francije med letoma 1995 in 2007.»Predsednik Jacques Chirac je davi umrl mirno v krogu svoje družine,« je za AFP potrdil njegov zet Frederic Salat-Baroux.

Chirac se je pred vrsto let umaknil iz političnega življenja. Že dlje časa se je vedelo, da ima zdravstvene težave. Za predsednika Francije je bil izvoljen dvakrat, leta 1995 in 2002. Z 12 leti v Elizejski palači je postal predsednik z drugim najdaljšim mandatom, za svojim socialističnim predhodnikom Francoisom Mitterandom.

V mednarodni skupnosti bo Chirac ostal najbolj prepoznaven po svojem javnem nasprotovanju ZDA glede vojne v Iraku leta 2003. Leta 2011 je bil obsojen na pogojno dvoletno zaporno kazen zaradi poneverb in zlorabe položaja. Poleg predsedniškega položaja je bil Chirac tudi dvakrat premier, med letoma 1974 in 1976 ter med letoma 1986 in 1988. Med letoma 1977 in 1995 je bil tudi župan rodnega Pariza.