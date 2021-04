Odslej le nad ničlo

Temperature, ki so se povečini tudi v minuli noči spet spustile pod ledišče, bodo odslej iz dneva v dan višje. Že v nocojšnji noči ni več pričakovati negativnih vrednosti.

Danes zjutraj je na Kraški planoti in na Goriškem deželna meteorološka opazovalnica povečini namerila od -1 do -3 stopinje Celzija, živo srebro pa se je čez dan že povečini dvignilo nad 10 stopinj Celzija. V prihodnjih dneh z obratom od jugozahoda bo pritekal postopno vse toplejši zrak.

Radiosonda iz Rivolta je včeraj opoldne na višini 5500 metrov v prostem ozračju namerila -40,1 stopinje Celzija, ker se zgodi le malokrat. Ozračje je bilo v višjih slojih za približno 17 stopinj Celzija hladnejše od normalnosti. To je zelo povečevalo nestanovitost in so zato tudi nastajale krajevne snežne plohe.

Jutri bo še prevladovalo sončno vreme in bo za kakšno stopinjo Celzija topleje, v soboto pa bo že nekaj spremenljive oblačnosti.

V nedeljo bo na vreme pri nas začela vplivati vremenska fronta, ki se bo približevala od zahoda. Povečini oblačno bo z občasnimi rahlimi padavinami. Podobno vreme bo tudi v ponedeljek. Topleje bo.