Odstopil slovenski minister za kmetijstvo Podgoršek

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek je po aferi s plačilom nastanitve v Bohinju odstopil s položaja. Kot je dejal v izjavi, odstopa izključno zaradi prepozno plačanega računa, s tem pa sprejema odgovornost za to dejanje. »To je dejstvo in ga obžalujem,« je zatrdil v izjavi za medije na spletnem družbenem omrežju Facebook. Podgoršek se je za odstop odločil, potem ko je imel v zadnjih dneh težave s pojasnjevanjem, kdo je plačal njegovo nastanitev v Bohinju januarja letos. Po besedah predsednika NSi Mateja Tonina Podgorškov odstop kaže na politično kulturo.

Podgoršek je ocenil, da so njegovo »površnost izkoristili tisti, ki so se hoteli s tem okoristiti«. Prepričan je, da je s tem, ko ni podlegel pritiskom in se je postavil za gorenjske kmete, postal za nekatere zelo moteč.

»Očitno se nekateri zelo trudijo z izdajanjem in popravljanjem množice računov, da bi me očrnili. V teh dneh sem namreč pridobil različne verzije računov iz hotela, o namenu katerih lahko le ugibam,« je poudaril. »Poskus izsiljevanja sem predal kriminalistični policiji, primer že preiskujejo,« je še dodal.

Po poročanju medijev Podgoršek po januarskem dopustovanju v hotelu Bohinj ob odhodu ni poravnal računa v višini 800 evrov. V torek so mediji poročali, da je ministrov račun poravnala kmetijska družba KŽK, s katero je kmetijsko ministrstvo že več kot dve leti v sodnem sporu zaradi najetih kmetijskih zemljišč v lasti države.

KŽK je bila do nedavnega v lasti kriptomilijonarja Damiana Merlaka, ki je tudi lastnik hotela Bohinj.

Podgoršek je v vlado premierja Janeza Janše vstopil kot kandidat stranke DeSUS, a je stranka kasneje iz koalicije izstopila, sam pa položaja ministra kljub temu ni zapustil. Januarja letos je sporočil, da bo na državnozborskih volitvah, ki bodo ta konec tedna, kandidiral na listi NSi.