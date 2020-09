Odstotek pozitivnih brisov na Hrvaškem se je zmanjšal

Na Hrvaškem se odstotek pozitivnih brisov na novi koronavirus postopno zmanjšuje. V zadnjih 24 urah so ob 3813 testiranjih potrdili 204 nove okužbe. Pozitivnih je bilo 5,35 odstotka brisov, medtem ko jih je bilo v preteklih dneh več kot 10 odstotkov. Aktivno okuženih je 2529 ljudi, 303 so v bolnišnici, na intenzivni negi pa je 23 bolnikov. V zadnjih 24 urah so tudi zabeležili 2 novi smrtni žrtvi, skupno je so začetka pandemije umrle 203 osebe. Doslej je bilo 12.285 okuženih, ozdravelo pa je 9553 bolnikov. V samoizolaciji je 8608 ljudi.

V Istrski regiji so v zadnjih 24 urah potrdili 8, na Reki pa 5 novih okužb, pri čemer je ozdravelo 18 oseb.