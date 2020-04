Odvrgel v smeti hrano iz paketov pomoči rdečega križa

Na Pekrski ulici v Mariboru so se pojavile smeti, ki jih je odvrgel neznanec, med katerimi je bila tudi hrana iz paketov pomoči rdečega križa. O dogodku so očividci obvestili mariborske policiste, hkrati so po družbenih omrežjih zaokrožile fotografije, iz katerih je bilo razvidno, da je bila odvržena hrana še uporabna in da rok uporabe živilom sploh še ni potekel.

Mariborski policisti so po ogledu kraja najdbe izsledili storitelja. Gre za 31-letnega Mariborčana, zoper katerega bodo pristojnemu inšpektoratu podali predlog za uvedbo postopka o prekršku in obvestili pristojne organe.

Najdene smeti so precej razburile javnost in na socialnih omrežjih izzvale pravi val ogorčenja, ki je presegel krajevne meje.