Odvzeli so mu dvakrat po 18 točk in bo plačal 2200 evrov

Koprski policisti so zaradi nezanesljive vožnje pred nekaj dnevi ustavili 31-letnega domačina s svojim avtomobilom citroen xsara. Poskus alkoholiziranosti je bil negativen. Ugotovili pa so, da je bil moški pozitiven na mamila. Odredili so mu strokovni pregled v Zdravstenem domu Koper, ki pa ga je odločno odklonil. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in mu odvzeli vozniško dovoljenje. Naložili so mu 1200 evrov globe in so mu odvzeli 18 točk. Očitno pa to moškemu ni bilo dovolj. Le dve uri kasneje so ga policisti ponovno ustavili, tokrat za volanom avtomobila renault kangoo. Zaradi neupoštevanja prepovedi vožnje in zaradi vožnje z odvzetim vozniškim dovoljenjem so mu policisti avtomobil zasegli. Naložili so mu še 1000 evrov globe in so mu odvzeli še 18 točk. Podali so tudi obdolžilni nalog.