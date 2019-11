Ogled programov RTV SLO odslej možen v celotni EU

Radiotelevizija Slovenija po novem zavezancem za plačilo rtv-prispevka po predhodni registraciji na portalu rtvslo.si in aktivaciji storitve omogoča ogled vseh televizijskih programov in vsebin v celotni EU, tako v živo kot iz spletnega arhiva.

Nova storitev je uporabna za vse, ki potujejo po Evropi, na primer med počitnicami. Kot so danes sporočili z RTVS, je mogoče novo storitev na enega zavezanca za plačilo rtv-prispevka - to je oseba, na katero se izstavljajo računi za prispevek - aktivirati za največ štiri družinske člane, ki imajo svoje uporabniške račune na portalu rtvslo.si. Večje družine se lahko za možnost aktivacije večjega števila računov obrnejo na službo za obračun rtv-prispevka.

Aktivirana storitev deluje na vseh platformah, kjer so programi in vsebine Televizije Slovenija. Številne video vsebine so bile doslej zaradi omejitev avtorskih pravic zunaj Slovenije nedostopne za ogled oziroma so bile geografsko omejene.