Ohladitev največja na Krasu

Hladnejši zrak je od severovzhoda po pričakovanjih že dosegel naše kraje. Ob obratu vetra se je povečala tudi kopasta oblačnost in so mestoma nastajale nevihte s krajevnimi nalivi.

Zapihala je burja, ki je v Tržaškem zalivu dosegla hitrost nekaj več kot 70 km/h. Živo srebro se je povsod spustilo. V Trstu je še ob 13. uri deželna meteorološka opazovalnica namerila 19,1 stopinje Celzija, ob 15. uri pa 12,5 stopinje Celzija. Ob morju se je torej ozračje ohladilo za 6,6 stopinje Celzija. Na Krasu je bila ohladitev občutnejša. V Zgoniku so ob 12. uri namerili 18,8 stopinje Celzija, ob 14. uri pa 9,7 stopinje Celzija, se pravi, da se je ozračje ohladilo za 9,1 stopinje Celzija.

V Koprivnem je v dopoldanskih urah deželna meteorološka opazovalnica namerila 16,1 stopinje Celzija, ob 14. uri pa 10,9 stopinje Celzija, 6,2 stopinje Celzija manj kot dopoldne. Prav tako je v Špetru v dopoldanskih urah deželna meteorološka opazovalnica namerila 16,6 stopinje Celzija in ob 15. uri 9,4 stopinje Celzija, se pravi da 7,2 stopinje Celzija manj kot dopoldne. Treba pa je opozoriti, da so podatki z Goriškega in iz Benečije nepopolni, zato je možno, da so bile razlike mestoma tudi večje.

V prihodnjih urah se bo delno razjasnilo, ponekod pa bo še možna kakšna ploha ali nevihta.

Noč bo v primerjavi z minulimi dnevi razmeroma hladna, jutri čez dan pa bo že prijetno toplo. Burja bo oslabela. Prevladovalo pa bo spremenljivo vreme z razjasnitvami in možnostjo kakšne nevihte.