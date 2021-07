Okužbe na plesišču, lokal bo zaprt 75 dni

V sredo, 28. julija, smo poročali, da je v kraju Roveredo in Piano na Pordenonskem po večeru v disko klubu nastalo novo koronavirusno žarišče. Zdravstveno podjetje je med prisotnimi, pretežno mladimi pod 30. letom, potrdilo približno 50 novih okužb. Zdravstveno podjetje je prvotno ugotovilo, da so v lokalu priredili dogodek na prostem ob spoštovanju koronavirusnih ukrepov, toda da naj bi se po poslabšanju vremena udeleženci zatekli v notranje prostore.

Nadaljnja preiskava policije in zdravstvenega podjetja pa je pokazala, da so bile stvari precej drugačne. Za lokal Papi Beach - tako je ime lokalu - iz kraja Roveredo in Piano je zato pordenonski kvestor odredil 75-dnevno zaprtje, poleg tega je predlagal, naj se upraviteljem odvzame licenca.

Policisti so po pričevanju dvajseterice udeležencev ugotovili, da je na zabavi prišlo do številnih in hudih kršitev protikoronavirusnih ukrepov. V notranjih prostorih je bil pravi disko klub z didžejem, udeleženci pa so plesali drug ob drugem brez nikakršne zaščite. Odgovorni niso nič ukrepali. Šlo je za pravi »nezakoniti disko klub«, ugotavljajo, v katerem je 300 ljudi plesalo od 23. ure do 4. ure zjutraj. Policisti so tudi ugotovili, da ni šlo za muho enodnevnico, pač pa, da so podobne dogodke redno prirejali ob koncih tedna, in to, ne da bi sploh razpolagali z licenco za prirejanje plesnih zabav.

Število okuženih se je medtem še povečalo. Po dokončnih podatkih je bilo pozitivnih kar 55 udeležencev zabave.

Lokal so med drugim že oglobili maja 2019, ko je kvestor odredil 90-dnevno zaprtje zaradi nespoštovanja varnostnih predpisov.