Okužbe v rahlem porastu, manj hospitalacij

V FJK so danes ob 4909 PCR testiranjih potrdili 255 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je bil 5,19-odstoten. Opravili so še 9843 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 1178 novih okužb (delež 11,97-odstoten). Skupno so danes potrdili 1433 novih okužb. Pretekli torek so v FJK ob 5043 PCR testiranjih in 9008 hitrih antigenskih testih skupno potrdili 1225 novih okužb, kar je bilo 208 manj kot danes. V petek so jih potrdili 1045 in v soboto 1179.

Na rednih covidnih oddelkih se zdravi 134 bolnikov s covidom-19, dva manj kot včeraj, štirje pa potrebujejo intenzivno zdravljenje, pri čemer se število ni spremenilo.

Umrlo je pet bolnikov s covidom-19. Od začetka pandemije je v FJK umrlo 4871 bolnikov s covidom-19, in sicer 1196 na Tržaškem, 2313 na Videmskem, 925 na Pordenonskem in 437 na Goriškem. Ozdravelo je 298.386 ljudi, klinično zdravih je 169, v samoizolaciji pa je 21.133 ljudi.