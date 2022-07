Okužen vsak stoti prebivalec

V FJK so danes ob 984 PCR testiranjih potrdili 77 novih okužb z novim koronavirusom. Opravili so še 863 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 204 okužbe. Na rednih covidnih oddelkih so hospitalizirani 304 bolniki, intenzivno zdravljenje jih potrebujejo štirje.

Umrli so trije bolniki s covidom-19, vsi na Pordenonskem. Od začetka pandemije je v FJK skupno umrlo 5220 bolnikov s covidom-19, in sicer 1300 na Tržaškem, 2440 na Videmskem, 997 na Pordenonskem in 483 na Goriškem.

Incidenca je zdaj 1008,5 okužbe na 100.000 prebivalcev.