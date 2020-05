Okužena zaposlena oseba na infekcijski kliniki UKC Ljubljana

Na ljubljanski infekcijski kliniki so potrdili okužbo z novim koronavirusom pri zaposleni osebi. Klinika bo zato v prihodnjih dneh delovala v omejenem obsegu, so sporočili iz UKC Ljubljana. Zaposlena oseba, ki so jo testirali po pojavu povišane temperature je od srede v bolniškem staležu. Delo na kliniki bo v prihodnjih dneh potekalo v omejenem obsegu, bolnike bodo napotili na kliniko samo od predhodnem posvetu. Otroški oddelek ter oddelek za obravnavo bolnikov z novim koronavirusom pa delujeta nemoteno.

V Sloveniji so včeraj potrdili dve novi okužbi z novim koronavirusom. Skupno število potrjenih okužb se je včeraj povečalo na 1473.