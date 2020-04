Okuženi po zdravila v drive-in lekarno

OV torek popoldne se je v drive-in lekarno v Sežani pripeljal pacient, ki je potrjeno zbolel za boleznijo covid-19, poročajo Primorske novice. V lekarno se je pripeljal z avtomobilom in iz njega ni izstopil. Farmacevtki, ki mu je izdala zdravila, je povedal, da je okužen.

O dogodku je farmacevtka obvestila pristojne, sežanski štab civilne zaščite pa je zaprosil regijski štab za dekontaminacijo. Opravili so jo gasilci sežanskega zavoda za gasilno in reševalno službo. Prostori pred lekarno so bili medtem zavarovani in do njih ni imel nihče dostopa.

Proti pacientu bodo sprožili postopek zaradi kršenja izolacije, so sporočili iz regijskega štaba civilne zaščite za Notranjsko.