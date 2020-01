Olimpijsko, volilno in obletnic polno

Prestopno leto, ki se je pravkar začelo, prinaša težke obletnice in ključne odločitve - tako pri nas kot v svetu. Zgodovinskih dogodkov se bomo spominjali zlasti zaradi 75-letnice konca druge svetovne vojne, ki s sabo prinaša spomin na vse, kar se je zgodilo leta 1945, od januarskega vkorakanja sovjetskih vojakov v taborišče Auschwitz do oktobrske ustanovitve Združenih narodov. Vmes bo tudi tri četrt stoletja od eksplozije dveh atomskih bomb na Japonskem, kjer bo sicer letos veselo zaradi olimpijskih iger.

Leto 1945 je Trst, Primorsko in ves slovenski prostor zaznamoval povratek svobodne rabe slovenskega jezika, zaradi česar bo letos tudi več slovenskih ustanov in organizacij proslavilo rojstvo ali ponovno vzpostavitev. Tudi naš dnevnik bo maja dopolnil 75 let. Za Slovence v Italiji bosta sicer najpomembnejša datuma poleti. 13. julija se bosta prireditve ob 100-letnici požiga Narodnega doma v Trstu udeležila tudi predsednika Italije in Slovenije. 6. septembra pa bo minilo 90 let od usmrtitve štirih obsojencev na prvem tržaškem procesu.