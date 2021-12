Omikron dobiva pospešek tudi v Italiji

Močno nalezljiva koronavirusna različica omikron se tudi v Italiji naglo širi. Absolutno število potrjenih vzorcev je sicer še relativno majhno, zaskrblja pa poskok v zadnjih 24 urah. Včeraj so jih potrdili 55, danes pa že 84, kar je skoraj 60-odstotni porast. Največ vzorcev okuženih z omikronom so odkrili v Lombardiji in Kampaniji, in sicer 33 oz. 20, medtem ko jih je bilo v ostalih deželah po osem ali manj. Med redkimi deželami, kjer je še niso odkrili, je bila v četrtek Furlanija - Julijska krajina, kjer je bila tedaj 100-odstotno prisotna le delta različica.

Predsednik vlade Mario Draghi je zaradi naraščajoče krivulje okužb z novo različico omikron za četrtek sklical vladno strokovno skupino.