Tudi na Hrvaškem so potrdili prvi primer okužbe z novo koronavirusno različico omikron. Štiri okužbe s to različico so potrdili v Zagrebu in štiri v Splitu, je sporočil minister za zdravstvo Vili Beroš. Povedal je še, da so od uvedbe covidnega potrdila opravili 681.000 hitrih antigenskih testov v zasebnem in javnem sektorju, ob katerih so potrdili 9814 novih okužb.

Danes so sicer opravili 45.438 testiranj, ob katerih so potrdili 1115 novih okužb.