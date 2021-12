Omikron z izjemo Goriške prisoten v vsej Sloveniji

Okužbe z novo koronavirusno različico omikron, skupno so jih odkrili 51, so do danes zjutraj potrdili v vseh slovenskih regijah, razen v goriški. Epidemiologi ob tem zaznavajo tudi lokalne prenose, kar pomeni, da so z omikronom okužene osebe, ki niso potovale in niso bile v stiku z osebo, ki bi pripotovala iz tujine, je povedal Mario Fafangel z NIJZ.

Prve okužbe z omikronom so v Sloveniji potrdili minuli teden, okužene osebe so prihajale iz osrednjeslovenske regije. Današnji podatki pa po besedah v. d. predstojnika centra za nalezljive bolezni Nacionalnega inštituta za javno zdravje Fafangla kažejo, da se nova različica širi po državi, saj so jo zaznali v vseh regijah, razen v goriški. A tudi tam zaznavajo porast števila novih okužb, zato sklepajo, da je omikron prisoten, četudi ga še niso izsledili.

Kot je Fafangel izpostavil v današnji izjavi za medije, je omikron bolj nalezljiv, toda se za zdaj nakazuje, kar pa je vse prej kot gotovo, da po okužbi sledi blažji potek bolezni.

V FJK so do včeraj potrdili dva primera okužbe z novo različico omikron, v Italiji pa do sobote 84 okužb.