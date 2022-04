Onesnaženje Soče med Srpenico in Kobaridom

Uprava za zaščito in reševanje je davi ob 6.43 prejela obvestilo o onesnaženju Soče med Srpenico in Kobaridom. Izlita snov, ki je vidna kot pena na površini vode, se je razširila proti Tolminu. Iz proizvodnje podjetja TKK v Srpenici se je v reko izlilo med dve in sedem ton polikarboksilatnega polimera. Po zagotovilih poveljnika civilne zaščite Bovec Edija Melinca gre po doslej znanih podatkih za nenevarno snov. Civilna zaščita izvaja intervencijo in je Sočo zaprla za plovbo. Da gre za relativno nenevarno snov, ki se meša z vodo, so potrdili tudi iz podjetja TKK, medtem ko so v Ribiški družini Tolmin zaenkrat še zelo zadržani in ocenujejo, da je stvar na videz katastrofalna, četudi še ne vedo, kaj se bo dejansko zgodilo.

O dogodku so bile obveščene pristojne službe. Pričakujejo obisk inšpektorja, z dogodkom pa so seznanjeni tudi v Režijskem obratu občine Kanal, ki je obvestil zaposlene na vodarni Močila in pozval k previdnosti.

Posebni ukrepi zaenkrat niso predvideni, svetujejo pa previdnost vsem uporabnikom pitne vode iz vodarne Močila, ki vodo zajema iz dovodnega rova hidroelektrarne Plave.