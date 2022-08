Oplazila ga je nategnjena vrv in mu polomila rebra

Gorski reševalci iz kraja Forni di Sopra, reševalci finančne policije in reševalni helikopter so v opoldanskih urah posredovali v soteski Tolina pri kraju Forni di Sopra, kjer se je poškodoval moški, sicer domačin, ki se je z varovalno opremo spuščal po soteski. Med spustom z drugimi kolegi ga je oplazila nategnjena vrv in mu je polomila rebra, utrpel pa je tudi močan udarec v prsni koš.

Reševalci, ki so ga dosegli peš, so mu na kraju nudili prvo pomoč, s helikopterja ga je nato z uporabo vitla z 80-metrskim spustom doseglo zdravstveno osebje. Ponesrečenca sp premaknili na bolj položen in bolje dosegljiv kraj ter ga dvignili na helikopter, s katerim so ga prepeljali v bolnišnico. Reševalci so pomoč nudili tudi ostalim soteskarjem.