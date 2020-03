Opravičilo bralcem

Primorski dnevnik je danes izšel z napačnim zaporedjem strani in slabim tiskom. Ob vas, naročnikih in bralcih, smo bili ob pogledu na dnevnik prizadeti in razočarani tudi vsi zaposleni in sodelavci, ki se tudi v sedanjih izrednih razmerah vsak dan trudimo, da bi vam ponujali kakovostne vsebine. Prosimo vas za razumevanje, mi pa bomo naredili vse, da se napaka ne bo več ponovila. Spomnimo naj še, da je na spletni strani https://jazostanemdoma.primorski.eu vsem brezplačno na voljo digitalna izdaja našega dnevnika.