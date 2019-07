Oranžno opozorilo pred neurji in točo

Danes popoldne in zvečer bodo ob nevihtah možna krajevna neurja z nalivi, sunki vetra in točo, opozarja Arso, ki je razglasil oranžno opozorilo. »Lokalno so možni močnejši nalivi s točo, močnejši piš vetra in udari strel«, sporoča Arso, »toča lahko poškoduje posevke. Ob hudourniških vodotokih so možne poplave. Udari strel lahko zanetijo požare«, se zaključuje opozorilo.

Za danes, do vključno jutri opolnoči, je tudi v veljavi rumeno opozorilo, ki ga je zaradi močnih neviht že v četrtek razglasila civilna zaščita iz FJK.

Višinska dolina z bolj svežim in vlažnim atlantskim zrakom se naglo približuje našim krajem. V popoldanskih urah se bo nestanovitnost ozračja povečala. Povečini bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne nevihte, ki bodo mestoma lahko močne.

Tudi jutri bo večji del dneva povečini spremenljivo do pretežno oblačno s padavinami, deloma plohami in nevihtami. Ozračje se bo tudi osvežilo.