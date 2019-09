Orjaška panda Meng Meng skotila dvojčka (foto)

V berlinskem živalskem vrtu sta se v soboto, 31. avgusta, skotila dva mladička orjaške pande. Mama panda Meng Meng je skotila dvojčka, vsi so skotitev dobro preživeli in se dobro počutijo, je danes po poročanju Deutsche Welle sporočil direktor živalskega vrta Andreas Knieriem.

Mladiča sta se skotila v roku ene ure. Po skotitvi je mama panda prvega mladička nežno položila na trebuh, da bi ga ogrela. Kmalu zatem se je skotil še drugi mladič.

Mlada mati panda se je očitno hitro znašla v svoji novi vlogi. »Takoj je mladička nežno položila na trebuh in ga začela ljubeče greti z velikimi šapami, svojim toplim dihom in mehkim krznom,« je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočil direktor živalskega vrta.

To sta prva mladiča orjaške pande, ki sta se skotila v berlinskem živalskem vrtu po prejšnjih neuspešnih poskusih z drugimi pari.

Meng Meng, ki ima šest let, in devetletni oče mladičev Jiao Qing, živita v berlinskem živalskem vrtu od poletja 2017. Oba je živalskemu vrtu posodila Kitajska in prihajata iz rezervata v Chengduju.