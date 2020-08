Os je konec poletja največ

V zadnjem času pogosto opazimo ose, ki nas rade obletavajo predvsem med tem, ko jemo ali pijemo. Konec poletja je namreč os največ, zato so takrat tudi najbolj nadležne, hkrati pa je večja tudi verjetnost pika. Kot je za STA pojasnil Danilo Bevk z Nacionalnega inštituta za biologijo, so ose zelo raznolika skupina žuželk in so bližnje sorodnice čebel. V Sloveniji je bilo najdenih 72 vrst tako imenovanih pravih os, med katerimi je najpogostejša navadna osa, največji predstavnik os pa je sršen. Čeprav večina os živi samotarsko in jih sploh ne opazimo, so najbolj znane vrste, ki živijo v skupinah in gradijo velika gnezda.

Odrasle ose so rastlinojede in se hranijo z medičino, sadjem in drugimi sladkimi snovmi, zato nas tako rade obletavajo med tem, ko jemo ali pijemo. Takrat moramo paziti, da ose s hrano ali kozarcem ne zanesemo v usta, saj je pik v ustno votlino lahko nevaren tudi za tiste, ki niso alergični. Pik v ustni votlini namreč lahko privede do zatekanja dihalnih poti, je opozoril Bevk.

Medtem ko čebela ob piku umre, saj njeno želo po piku ostane v koži, osa preživi. Čebele in ose imajo tudi različen strup, tako da alergija na enega ne pomeni nujno alergije tudi na drugega.

Za ose smo manj zanimivi, če ne nosimo pisanih barv in nismo nadišavljeni. Privablja pa jih tudi znoj. »Hrana in pijača naj bosta čim bolj pokriti. Če je os veliko, se je uživanju hrane na prostem bolje ogniti, zlasti če smo alergični na pik. Če nas obletavajo, pa ne smemo brezglavo kriliti z rokami, saj to verjetnost pika samo poveča,« je pojasnil Bevk.

Mnogi osam nastavljajo različne kupljene ali doma narejene pasti, katerih osnova je sladkorna raztopina, ki privablja ose. Če se z osami spopadamo na tak način, je po besedah Bevka zelo pomembno, da v past dodamo tudi kis, sicer se bodo vanjo lovile tudi čebele. Bevk sicer lovljenja os ne priporoča, saj so te pomemben del ekosistemov, še piše STA.