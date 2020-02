Osebam, ki širijo lažne novice o koronavirusu, grozi prijava

Vzporedno z ukrepi za preprečitev širjenja koronavirusa poteka boj proti lažnim novicam o domnevnih okužbah. »Tiste, ki preko družbenih omrežij neodgovorno širijo neutemeljene novice, povezane s koronavirusom, lahko doleti prijava sodstvu,« je izjavil podpredsednik deželne vlade Riccardo Riccardi, ki je pristojen tudi za zdravstvo. Javnost je povabil, naj ne naseda neuradnim informacijam: uradna pooblastila za obveščanje javnosti imata namreč samo Deželna služba za zdravstvo in Civilna zaščita.

Zdravstveno podjetje za goriško in tržaško Asugi je medtem demantiralo vest, ki jo je objavilo omrežje Teleantenna, o tem, da naj bi v Trstu dve osebi bili v prostovoljni karanteni in v pričakovanju na izvide zaradi domnevne okužbe s koronavirusom. Prav tako so neutemeljene informacije iz zvočnega posnetka, ki kroži po komunikacijskih kanalih: v njem je slišati, da naj bi v katinarski bolnišnici v Trstu hospitalizirali nekaj pacientov s koronavirusom.