Osebnost Primorske je Larisa Štoka

Larisa Štoka, predsednica društva Palčica Pomagalčica je z dobrodelnimi škratki poskrbela za čudež. In bralci oziroma poslušalci primorskih medijev so ta čudež, ki je malemu Krisu Zudichu omogočil zdravljenje v Združenih državah Amerike, nagradili z zlatim jabolkom in nazivom Osebnost Primorske 2019. Presrečna Larisa je nagrado prejela na današnji slovesnosti v gledališču Koper, na kateri je sodelovalo vseh 12 finalistov. Ob njej so to bili prevajalka Irena Mihelj, zborovodja Ivan Tavčar, lastnik smučišča SKI Bor Pavel Čuk, upokojeni kardiolog Boris Cibic, pisatelj in publicist Milan Rakovac, dobrodelni športni zanesenjak David Davidovič, poveljnik državne enote za varstvo pred NUS Darko Zonjič, občinski redar Mihael Tomše, režiser Gregor Božič, predsednik sveta KS Jagodje-Dobrava Matjaž Gergeta in predsednik openske sekcije Vsedržavnega združenja partizanov Italije Duško Kalc.