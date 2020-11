Osem let zapora za nekdanjega hrvaškega premierja

Zagrebško sodišče je nekdanjega hrvaškega premierja in predsednika HDZ Iva Sanaderja spoznalo za krivega v aferi Fimi-media in ga obsodilo na osem let zapora. Obtožen je bil odtujitve več milijonov evrov iz javnih podjetij preko oglaševalskega podjetja, kot krivo pa so spoznali tudi vladajočo stranko HDZ. Del denarja naj bi končal v žepih posameznikov, del pa v črnih skladih HDZ.

Sanader je bil na prvem sojenju obsojen na devet let zapora, a je hrvaško ustavno sodišče sodbo razveljavilo zaradi postopkovnih napak. Zdaj pa mu je sodišče prisodilo osem let zapora, HDZ pa so kaznovali s 3,5 milijona kun kazni ter odvzemom 14 milijonov kun, ki so jih nezakonito pridobili. Sodbo je izreklo prvostopenjsko sodišče in še ni pravnomočna.

Sanader sicer od lani prestaja šestletno zaporno kazen zaradi drugega korupcijskega primera Planinska, trenutno pa je na zdravljenju v Krapinskih toplicah.