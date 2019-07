Neznanci so poškodovali več spomenikov v Ljubljani. Po podatkih policije, ki dogodke še preiskuje, so bili oskrunjeni trije, poškodovanih spomenikov pa naj bi bilo celo več. Med njimi so tudi spomenik revolucije na Trgu republike, spomenik talcem v Rožni dolini in spomenik Borisu Kidriču. Dogodek so že ostro obsodili Socialni demokrati (SD), ki so na Facebook strani objavili fotografije oskrunjenih spomenikov.