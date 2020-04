Osrednja svečanost v Rižarni (za zaprtimi vrati)

Današnja osrednja svečanost ob 25. aprilu bo v tržaški Rižarni ob 11. uri. Potekala bo za zaprtimi vrati, v okrnjeni, a morda do žrtev še bolj spoštljivi obliki. Prvič bodo namreč vsi župani nastopili s skupnim govorom v italijanskem in slovenskem jeziku, ki ga bodo skupaj pripravili in odobrili. Prebral pa ga bo tržaški župan Roberto Dipiazza. Svečanost bodo predvajali v živo s slovenskim komentarjem na kanalu Rai 3 bis. Prenos, ki se bo začel ob 11. uri, zagotavlja tudi Občina Trst na svojem profilu na Facebooku.

Anpi bo ob strogem upoštevanju varnostnih ukrepov praznoval 25. april, ustanovni datum republike, demokracije in civilnega sožitja.

V jutranjih urah bodo po vseh mestih običajne proslave, ki pa ne bodo odprte za javnost. Udeležili se jih bodo le predstavniki oblasti in v omejenem številu predstavniki borčevskih organizacij.

Anpi poziva ljudi, naj ob 15. uri na okna izobesijo italijansko zastavo in zapojejo partizansko pesem Bella ciao. Pozivu so se pridružili sindikati ter več organizacij in strank.

Praznovanje dneva osvoboditve in praznika delavcev bo letos drugačno, to pa ne pomeni, da ga ne bo. Tega se zavedajo tudi pri Zvezi slovenskih kulturnih društev, kjer so včlanjenim društvom, prijateljem in simpatizerjem poslali poziv k sodelovanju. Tukaj ga lahko preberete.