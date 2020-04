Slovenska policija je danes in jutri v sklopu dvojezične akcije #Ostanidoma#Staiacasa zaostrila nadzor posebno v krajih slovenske Istre in v turističnih središčih, da ne bi prišlo do množičnih obiskov iz prejšnjih koncev tedna. Če je res prišlo do navala, kot ga nekateri imenujejo, pa obstajajo različna mnenja. Piranski župan Đenio Zadkovič je pred televizijskimi kamerami izrazil ogorčenje nad tolikšnim številom nepovabljenih obiskovalcev Pirana in okolice, nekateri pa so prepričani, da so mediji napihnili številke, kar naj bi dokazovali podatki policije.

Kakorkoli že, je policija včeraj na avtocestnem počivališču Risnik pri Divači ustavljala vse osebne avtomobile, ki so bili namenjeni v Istro ter pri voznikih preverjala namen oziroma vzrok za potovanje. V Sloveniji, kot v Italiji, velja namreč prepoved gibanja izven občine stalnega ali začasnega bivališča, razen izjem, ki jih določa vladni odlok. V Kopru so danes policisti na nekdanji obalni cesti z dvojezičnim napisom opozarjali mimoidoče, naj spoštujejo omejitve in vse ukrepe za zajezitev širjenja koronavirusa.