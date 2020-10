Osumljencu lisice nadeli policisti, sneli pa gasilci

Gasilci na Reki na Hrvaškem so imeli včeraj nenavadno posredovanje, potem ko so jih policisti poklicali na policijsko postajo, da bi pomagali pri snemanju lisic z rok vklenjenega domnevnega osumljenca, poročajo reški mediji. Policisti so uspeli odkleniti lisice zgolj z ene roke moškega, za drugo roko pa so potrebovali pomoč gasilcev.

Gasilci so bili hitri in učinkoviti. Za odstranitev lisic z brusilnikom so potrebovali nekaj več kot minuto, ob tem pa so pazili, da osumljenca niso poškodovali, je poročal reški časnik Novi list na svoji spletni strani. Kot so dodali, se je moškemu vidno oddahnilo, ko so mu uspeli sneti lisice. Vprašanje pa je, ali bo enak izraz na obrazu imel tudi, ko bodo policisti končali postopek proti njemu, še piše časnik.