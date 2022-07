Osvežitev le delna, anticiklon pa bo vendarle malo bolj propusten

Ob jutrišnjem prehodu atlantske vremenske fronte se bo vreme tudi pri nas prehodno poslabšalo. Pojavljale se bodo občasne krajevne plohe in nevihte, ozračje se bo prehodno osvežilo. Ne gre sicer pričakovati občutnejših ohladitev, toda vseeno bomo zlasti jutri namerili več stopinj Celzija manj kot danes in v minulih dneh. Zapihala bo šibka do zmerna burja.

Ozračje bo sicer v bližnji prihodnosti ravno po zaslugi jutrišnje vremenske fronte manj vroče kot v zadnjem obdobju. Ničta izoterma, ki je danes opolnoči nad Rivoltom pri Vidmu dosegla višino 4983 metrov, se bo spustila do nadmorske višine okrog 4000 metrov, kjer se bo zadrževala več dni, in se bo tako približala dolgoletnemu povprečju, medtem ko je bila nazadnje skoraj 1200 metrov višja. Najvišji sloji ozračja se bodo ohladili, kar dokazuje, da bo subtropski anticiklon nekoliko bolj propusten pred morebitnimi občasnimi in delnimi pronicanji atlantskega zraka. Doslej je bil povsem neomajen, v bližnji prihodnosti pa bodo atlantski tokovi od časa do časa vendarle nekoliko destabilizirali ozračje. To bo najbolj občutno v gorah, kjer bodo zlasti v najtoplejših dnevnih urah lahko spet nastajale posamezne plohe ali nevihte, deloma in občasno morda tudi v nižinah. V prihodnjih dneh je tako pričakovati vsaj nekaj popoldanske krajevne nestanovitnosti.Temperature bodo po jutrišnji osvežitvi v nadaljevanju tedna spet postopno višje, ozračje pa bo vseeno za kakšno stopinjo Celzija manj vroče kot v preteklih dneh. Občasno bo pihala šibka burja.