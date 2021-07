Osvežitev po peklenski noči

Po sinočnjem vplivu hladne vremenske fronte, ki je povzročila veliko nestanovitnost predvsem v gorah, kjer so se pojavljale pogoste nevihte, med njimi tudi močnejše, se je ozračje danes v deželi osvežilo. Živo srebro se je v primerjavi z včerajšnjimi zelo visokimi temperaturami najbolj spustilo ob morju in v gorah. Ob 10. uri je deželna meteorološka opazovalnica iz FJK danes v Trstu namerila 24,5 stopinje Celzija, medtem ko je včeraj ob isti uri namerila 30,2 stopinje Celzija. Ozračje se je torej v 24 urah ob morju osvežilo za skoraj 6 stopinj Celzija. Osvežitev je bila še nekoliko občutnejša na Krasu. V Zgoniku je deželna meteorološka opazovalnica iz FJK danes namerila 24,5 stopinje Celzija, medtem ko je včeraj ob isti uri namerila 31,2 stopinje Celzija, torej skoraj 7 stopinj Celzija več. Na Goriškem je bila osvežitev manjša in mestoma komajda opazna. V Koprivnem je danes ob 10. uri deželna meteorološka opazovalnica namerila 26,1 stopinje Celzija, včeraj ob isti uri pa 28,7 stopinje Celzija, v Gradišču pa 25,6 oz. 28,6 stopinje Celzija. Ozračje se je torej osvežilo za 2,6 oz za 3,0 stopinje Celzija. Na Višarjah je včeraj ob 10. uri namerila 18,5 stopinje Celzija, danes pa 11,6 stopinje Celzija, torej približno skoraj 7 stopinj Celzija manj.

Omembe vredni so sinočnji podatki o temperaturi v Trstu, ki je bila v prvem delu noči izredno visoka. Ob 23. uri je deželna meteorološka opazovalnica namerila kar 30,1 stopinje Celzija. Nedvomno gre za podatek, ki sodi v sam zgodovinski vrh najvišjih nočnih temperatur. Nočne temperature so bile zelo visoke tudi drugod, povečini okrog 25 ali nad 25 stopinjami Celzija. Osvežitev se je nato začela udejanjati v jutranjih urah.

Od danes do nedelje bo prevladovalo sončno vreme, najvišje dnevne temperature bodo malo nad 30 stopinj Celzija. Ob morju bo jutri in v nedeljo občasno pihala šibka burja.

V ponedeljek in deloma torek bo vročina spet pritisnila, od torkovih večernih ur pa bo začela spet popuščati. Našim krajem se bo z višinsko dolino, od katere se bo odcepilo hladno višinsko jedro, približal bolj svež severni zrak, ki bo nekaj dni vplival na dogajanje pri nas. Povečala se bo nestanovitnost, vsaj občasne krajevne nevihte bodo verjetnejše in pogostejše, vročina pa bo nekaj dni občutneje popustila.