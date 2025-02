Otroke postavila pred televizijo in sama rodila v kopalnici

V Strassoldu pri Červinjanu je mali Gabriele neučakano »pridrvel« na svet, preden bi prispeli reševalci službe 118, ki jih je poklicala mama in preden bi se uspel vrniti domov oče. Mama je pred porodom poskrbela za vseh pet otrok, in sicer za enoletnega Luco, dvoletnega Simoneja, triletnega Riccarda, petletno Arianno in osemletnega Diega. Najmlajšima je zamenjala plenici in ju dala v posteljo, večje pa je postavila na kavč pred televizijo in izbrala program, na katerem so predvajali risanke. Poklicala je reševalce in moža ter šla v kopalnico. Na tla je položila brisačo ter se ulegla v porodni položaj. Kmalu je privekal na svet mali Gabriele, pri čemer pa je opazila, da je cianotičen in da ima popkovino ovito okoli vratu. Hladnokrvno ga je odmotala, v njegova usta je pozorno vtaknila prst, nato ga je obrisala in ga stisnila k sebi. Čutila je, da diha. Ravno tedaj so prispeli reševalci in se je vrnil mož. Prerezali so popkovino in ju prepeljali v tržiško bolnišnico. Zdravstveno osebje je potrdilo, da sta mama in novorojenček zdrava in da se je vse dobro izteklo.