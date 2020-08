Otroške jasli v FJK od 1. septembra

Deželna vlada Furlanije - Julijske krajine je na današnjem zasedanju sklenila, da bodo otroške jasli odprle svoja vrata s 1. septembrom. Na predlog Alessie Rosolen, ki je v deželni vladi pristojna za šolstvo, so na seji torej potrdili predvideni rok, ker so ocenili, da epidemiološka slika na deželni ravni dopušča varno vrnitev otrok do 3. leta starosti in osebja v jasli po šestmesečnem premoru zaradi covida-19. Dejavnost bo zagotovljena ob spoštovanju številčnega razmerja med vzgojitelji in otroki, predvidenega v deželnem zakonu št. 20/2005. Dežela je obenem namenila 15 milijonov evrov prispevkom za znižanje oskrbnine za predšolske otroke.