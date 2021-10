Ovadili serijskega tatu

Policisti so ovadili 50-letnega moškega zaradi štirih tatvin oz. poskusov tatvin na območju Pirana med 31. julijem in 3. oktobrom. Storil jih je v času dveh že izrečenih pogojnih zapornih kazni in preizkusne dobe, na katero pa se očitno ni zmenil. Policisti so na okrožno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

V noči na 1. avgust je vlomil v poslovni prostor in iz prenosne blagajne na prodajnem pultu ukradel 752 evrov. V kulturnem centru multimedijskega muzeja v Piranu je 26. septembra nameraval zbežati z blagajno, ki jo je pobral izpod pulta, kar pa mu ni uspelo, ker ga je pravočasno ustavil uslužbenec. Sledil je istega dne poskus tatvine v pekarni, kjer je ob prisotnosti zaposlene brskal po njeni torbici. Z roko je nato segel čez prodajni pult, pri čemer ga je zaposlena zalotila in je pobegnil.

Pri nezakonitih namerah je bil uspešnejši 3. oktobra, ko je ob zori segel skozi odprto okno pritličnega stanovanja v Piranu ter z notranje strani odprl vrata. Vstopil je v stanovanje in ob prisotnosti lastnika z mizice ob postelji ukradel denarnico. Oškodovanec se je tedaj prebudil, tat pa je z denarnico takoj stekel na ulico in pobegnil.