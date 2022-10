Oživljali 70-letnika, ki je padel z drevesa

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so posredovali v Pavii pri Vidmu, kjer je 70-letnik padel z drevesa na vrtu. Na tleh ga je brez zavesti opazil sorodnik, ki je ugotovil, da mu je zastalo srce in nemudoma poklical na pomoč. Na kraj je priletel helikopter, iz Palmanove je prispelo tudi reševalno vozilo. Zdravstveno osebje je moškega na mestu oživljalo, nato so ga z reševalnim vozilom prepeljali v videmsko bolnišnico, kjer so zdravniki ugotovili, da je njegovo zdravstveno stanje resno.