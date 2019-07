Ozon presegel opozorilno vrednost tudi v Bazovici

V popoldanskih urah so koncentracije ozona v zraku po zaskrbljujočih podatkih iz Nove Gorice in Otlice presegle opozorilno vrednost tudi v Bazovici in v Vidmu. Deželna agencija Arpa je med 14. in 15. uro v Bazovici namerila urno vrednost 181 μg/m3, v Vidmu pa med 15. in 16. uro 183 μg/m3. Vsesplošne vrednosti ozona so v teh dneh povsod visoke, koncentracije pa se bodo zmanjšale šele ob prvih nevihtah in spremembi vremena, ponekod že jutri, drugod pa v soboto.

Do povečanja koncentracij ozona je prišlo zaradi večdnevnega zelo toplega vremena, močnega sončnega žarčenja in stagnacije ozračja.

Vrednosti ozona, ki presegajo opozorilno vrednost, dražijo sluznico in dihala. Pri Arsu priporočajo, kot smo poročali v drugem članku, da ljudje s kroničnimi boleznimi dihal in krvnega obtoka v tem času ostanejo v zaprtih prostorih, kjer je raven ozona nižja. Tudi zdravim ljudem priporočajo, da se izogibajo naporov v času trajanja visokih vrednosti ozona.