Ozračje se počasi ohlaja

Nočni vpliv hladne vremenske fronte, ki se je nad osrednjo Evropo pomikala proti vzhodu, je bil glede doprinosa padavin v FJK povečini skromen. Nevihte so se pojavljale zlasti v gorskem svetu, mestoma je nekaj kapelj dežja padlo tudi drugod, najmanj na Tržaškem. Oblaki so se nad Tržaškim zalivom v glavnem sušili, nato so se spet krepili nad Slovenijo. Kljub skromnejšemu dogajanju pa je že zaznati manjšo spremembo v temperaturi. Ozračje se je v primerjavi z včerajšnjim rekordnim dogajanjem nekoliko osvežilo. Temperature so bile danes ob 11. uri za nekaj stopinj Celzija nižje od včerajšnjih. V Zgoniku, kjer je bilo včeraj 35,9 stopinje Celzija, je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa danes ob isti uri namerila 30,9 stopinje Celzija, torej 5,0 stopinje Celzija manj kot včeraj, drugod so bile temperature povečini za 3,0 do 4,0 stopinje Celzija nižje od včerajšnjih.

Gre sicer le za začetek osvežitve, saj se bo ozračje v prihodnjih dneh iz dneva v dan postopno še ohlajalo. Najnižje temperature v tem tednu bomo predvidoma namerili v soboto ali nedeljo.

Danes bo sicer spremenljivo oblačno, nastajale bodo posamezne krajevne plohe in nevihte.

Jutri bo delno jasno, najvišje dnevne temperature bodo malo nad 30 stopinj Celzija. Občasno bo pihala šibka burjica.

V četrtek bo spremenljivo do občasno pretežno oblačno, pojavljale se bodo občasne krajevne plohe in nevihte. Živo srebro se bo še nekoliko spustilo.

Od petka do nedelje bo povečini sončno z le občasno zmerno oblačnostjo. Občasno bo pihala burja. Noči bodo občutno bolj sveže, najvišje dnevne temperature pa bodo do okrog 28 stopinj Celzija. Občasno bo pihala šibka burjica.