Padale so velikonočne kazni: 260 v FJK, v Trstu pa 95

Praznični dan in skoraj poletne temperature so včeraj marsikoga napeljale v to, da je kljub prepovedi zapustil dom in tako kršil predpise ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa.

Policisti, lokalni policisti, karabinjerji in finančni stražniki so v celi Furlaniji - Julijski krajini ustavili in legitimirali 2893 oseb. Za 260 posameznikov se je izkazalo, da so se neutemeljeno odpravili od doma in so jim zato napisali kazen, enajst oseb pa so prijavili zaradi drugih prekrškov. Pripadniki varnostnih organov so na veliko noč pregledali 421 trgovin oz. gostinskih lokalov, niso pa ugotovili kršitev.

Naj posebej navedemo še podatke za tržaško pokrajino: ustavili in legitimirali so 782 oseb, med katerimi je ob koncu dneva bilo 95 oglobljenih zaradi kršenja protikoronavirusnih ukrepov. Pet oseb so prijavili zaradi drugih prekrškov.