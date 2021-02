Padanje domin povzročilo 40 km kolone

Najbližja pot iz Italije v Nemčijo čez Avstrijo se je spremenila v moro, potem ko so v Berlinu uvrstili Tirolsko na seznam območij z visokim tveganjem zaradi primerov novih koronavirusnih sevov. Odločitev Nemčije je kot pri padanju domin sprožila ukrep Avstrije, kar se je danes poznalo na italijanski avtocesti A22, ki mesta na severu italijanske države povezuje z mejnim prehodom na Brennerju. Sredi dneva je bila kolona tovornih vozil dolga 40 kilometrov.

Avstrija se je iz bojazni, da bi na njeni severni meji z Bavarsko nastajale dolge kolone tovornjakov, odločila, da ne dovoli vstopa v državo voznikom, ki so namenjeni v Nemčijo in ki nimajo svežega potrdila o negativnem testu na koronavirus. Na terminalu Sadobre, približno 15 kilometrov pred mejnim prehodom, so postavili točko za testiranje, hkrati pa je avtocestni koncesionar včeraj še pred zoro začel izločati iz prometa vsa vozila že pri Veroni. Tovornjake, namenjene v Nemčijo, so preusmerjali proti Trbižu, kjer se na meji ni zatikalo. Prečkanje Avstrije čez Koroško za Nemčijo ni problematično, zato tudi avstrijske oblasti na mejnih prehodih zunaj Tirolske ne zahtevajo potrdil o negativnem testu.

Zaradi kaosa na avtocesti je predsednik Avtonomne pokrajine Trento Maurizio Fugatti poklical tirolskega guvernerja Güntherja Platterja, od katerega je dobil zagotovilo, da bodo iz Innsbrucka pozvali Dunaj, naj omili ukrepe.