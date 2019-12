Padavine bodo spet tako obilne šele leta 2069 ...

V Furlaniji - Julijski krajini so bile v novembru količine padavin povsod blizu zgodovinskega rekorda. Največ jih je bilo v kraju Sella Chianzutan blizu Tolmeča, kjer je deželna meteorološka opazovalnica namerila 1227 litrov padlega dežja (oz. snega) na kvadratni meter. Gre za izjemen podatek in za nov zgodovinski rekord. Najmanjše so bile količine v Trstu ob morju, kjer so namerili prav tako izrednih 300 litrov dežja na kvadratni meter. V enem mesecu je v Trstu padla približno tretjina celoletnega dežja. Pri deželni meteorološki opazovalnici iz FJK so izračunali, da je povratna doba tolikšnih količin padavin več kot 50-letna, se pravi, da naj bi bil po statistikah, ne da bi upoštevali verjetnih vmesnih klimatskih sprememb, november ponovno tako bogat s padavinami šele okrog leta 2069. V povprečju so padavine v letošnjem novembru od dvakrat do petkrat presegale dolgoletno povprečje.

Bile pa so v mesecu dokaj enakomerno porazdeljene, dnevnih rekordov namreč niso beležili, deževalo pa je skoraj vsak dan. Namerili so od 17 do 25 deževnih dni, medtem ko je v novembru po dolgoletnih meritvah v povprečju 10 deževnih dni.