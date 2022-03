Padavine bodo vztrajne, sledi ohladitev

Vremenska slika se bo po pričakovanjih od srede poslabšala. Prvi znak vremenske spremembe je bila že danes zamenjava zračne mase nad nami. Bolj vlažni šibki jugozahodni vetrovi izpodrivajo topel in suh zrak. Današnje jutranje temperature so bile zato marsikje precej nižje kot v preteklih dneh, na morju pa je tudi nastala megla.

Danes in jutri bo sicer še prevladovalo precej sončno vreme, toda postopno bo več vlage in oblakov.

V sredo bo severno Sredozemlje dosegla višinska dolina z atlantskim in v drugi fazi severnoatlantskim zrakom. Čez dan se bodo začele pojavljati prve padavine.

Pod vplivom ciklonskega območja bodo nato naši kraji v glavnem ostali, z izjemo morebitnih prehodnih delnih izboljšanj, vsaj do konca tedna. Prevladovalo bo oblačno vreme z občasnimi padavinami, ki bodo povečini šibke do zmerne, mestoma lahko močne. Ozračje se bo ohladilo. Proti koncu tedna, zlasti v nedeljo, bomo spet beležili zimske temperature. Meja sneženja se bo, kjer bodo padavine, spustila do nižjih predelov. V četrtek bo zapihala burja.